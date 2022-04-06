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Крис Крайдер повторил достижение Александра Овечкина семилетней давности

Крис Крайдер повторил достижение Александра Овечкина семилетней давности
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1).

Американский хоккеист отличился в конце первого периода при игре в большинстве. Этот гол стал уже 25-м в большинстве для Крайдера в нынешнем сезоне, благодаря чему он побил клубный рекорд легендарного чеха Яромира Ягра (24 гола), который был установлен в сезоне-2005/2006.

Проводящий лучший сезон в карьере Крайдер стал первым игроком в НХЛ за последние семь лет, кому удалось достичь отметку в 25 голов в большинстве за регулярку. В сезоне-2014/2015 подобным достижением отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

За последние 25 лет Крайдер стал пятым игроком, достигшим данной отметки. На этом временном отрезке рекорд принадлежит Илье Ковальчуку, отличившемуся 27 раз в сезоне-2005/2006. В сезоне-2002/2003 25 голов в большинстве забил Тодд Бертуцци, а финский форвард Теэму Селянне достигал этого рубежа в сезонах-1998/1999 и 2006/2007.

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