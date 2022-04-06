Александр Георгиев одержал 12-ю победу в сезоне, продлив удачную серию до пяти матчей

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости — 3:1.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 20 сейвов, одержав 12-ю победу в нынешнем сезоне. Примечательно, что таким образом 26-летний голкипер продлил личную победную серию до пяти матчей, когда он выходил на лёд с первых минут. Последовательно Александр одержал победы в матчах с «Анахаймом» (4:3 ОТ), «Каролиной» (2:0), «Баффало» (5:4 ОТ), «Детройтом» (5:4 ОТ) и «Нью-Джерси».

Всего же Георгиев принял участие в 29 матчах в этом сезоне, в 24 случаях появлявшись на льду в стартовом составе. В этих встречах он одержал 12 побед, отражая 89,4% бросков и пропуская 3,03 шайбы в среднем за матч.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду, а «Рейнджерс» примет «Питтсбург Пингвинз».