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«Даллас» одолел «Айлендерс», у Варламова – 37 сейвов

«Даллас» одолел «Айлендерс», у Варламова – 37 сейвов
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.

На 8-й минуте за хозяев открыл счёт Мариан Студенич. На 12-й минуте сравнял Жан-Габриэль Пажо. Через 8 минут за хозяев забил Тайлер Сегин, а ещё через минуту счёт снова ничейным сделал Брок Нельсон. Радек Факса принёс хозяевам победу на 31-й минуте матча.

Примечательно, что у российского голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова 37 отражённых бросков.

«Даллас» добился четвёртой победы за последние пять матчей. Они уступили только «Сиэтл Кракен» (1:4).

«Айлендерс», в свою очередь, прервали серию из четырёх побед подряд. Ранее они обыгрывали два раза «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Студенич (Хейсканен, Бенн) – 07:29 (5x5)   1:1 Пажо (Добсон, Бейли) – 11:47 (5x5)   2:1 Сегин (Хэнли, Клингберг) – 19:13 (5x5)   2:2 Нельсон (Добсон) – 20:31 (5x5)   3:2 Факса (Гленденинг) – 30:29 (4x5)
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