«Даллас» одолел «Айлендерс», у Варламова – 37 сейвов

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.
На 8-й минуте за хозяев открыл счёт Мариан Студенич. На 12-й минуте сравнял Жан-Габриэль Пажо. Через 8 минут за хозяев забил Тайлер Сегин, а ещё через минуту счёт снова ничейным сделал Брок Нельсон. Радек Факса принёс хозяевам победу на 31-й минуте матча.
Примечательно, что у российского голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова 37 отражённых бросков.
«Даллас» добился четвёртой победы за последние пять матчей. Они уступили только «Сиэтл Кракен» (1:4).
«Айлендерс», в свою очередь, прервали серию из четырёх побед подряд. Ранее они обыгрывали два раза «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз».
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