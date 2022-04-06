Игроки «Нэшвилла» и «Миннесоты» подрались 3 раза за 10 минут первого периода

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Игроки обеих команд устраивали потасовку три раза за 10 минут первого периода встречи.

Якоб Миддлтоун («Нэщвилл») и Майкл Маккэрон («Миннесота») организовали первую драку в начале игры.

Во втором бою приняли участие Марк Боровецки и Маркус Фолиньо. Меньше чем через минуту после первой потасовки игроков обеих команд, Марк не дал продолжить атаку Фолиньо, и как результат оба отправились отбывать наказание.

Третья драка произошла после вбрасывания на 10 минуте первого периода игры. Один на один выскочили Боровецки («Нэшвилл») и Николя Делорье («Миннесота»). После того, как оба игрока упали на лёд, судьям удалось их разнять. Делорье сел на скамейку штрафников весь в крови.

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