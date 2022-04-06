«Флорида» набрала наибольшее количество очков за всю свою историю в НХЛ

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:6 в овертайме.

Таким образом, у «Флориды» теперь 104 набранных очка, что является рекордом клуба. До этой игры самый лучший результат у «Пантерз» был в сезоне 2015/2016, тогда она набрала 103 очка в регулярном чемпионате.

Основное время команды отыграли вничью – 6:6, несмотря на то, что «Торонто» вёл со счётом 5:1. В составе «Пантерз» дублем отметился Сэм Райнхарт, ещё по шайбе на счету Радко Гудаса, Клода Жиру, Джонатана Юбердо и Александра Баркова. У «Мэйпл Лифс» дублем ответил Митчелл Марнер, также забрасывали Вильям Нюландер, Колин Блэквелл, Джейк Маззин и Джон Таварес.

В овертайме точный бросок всё того же Юбердо (2+3 в матче) принёс «Флориде» победу в матче.



Примечательно, что впервые за «Флориду» отличился Жиру, ранее обменянный из «Филадельфии Флайерз», а Юбердо, оформивший дубль и ассистентский хет-трик, стал первым хоккеистом в истории «Пантерз», набравшим 100 очков в сезоне.



В составе «Торонто» ассистентский хет-трик на счету лучшего снайпера текущей регулярки Остона Мэттьюса.



С начала встречи ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который был заменён в начале второго периода на Спенсера Найта после четырёх пропущенных шайб. На счету Бобровского 10 отражённых бросков из 14, у Найта – 18 из 20.

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