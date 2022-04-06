Гол Макдэвида в овертайме принёс «Эдмонтону» победу над «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 2:1.
У хозяев единственный гол забил чешский форвард Томаш Гертл на 16-й минуте матча. Ему ассистировали Брент Бёрнс и Тимо Майер. На 52-й минуте сравнял Райан Ньюджент-Хопкинс. Ему же по пасу отдали Зак Хайман и Дарнелл Нурс. Решающую шайбу забросил Коннор Макдэвид на 61-й минуте. Майк Смит записал на свой счёт голевой пас.
«Сан-Хосе» проиграл четвёртый матч подряд. Ранее команда уступила «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш» и «Аризона Койотс».
У российского нападающего Александра Барабанова коэффициент полезности в этом матче – «-1».
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