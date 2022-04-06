Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Макдэвида в овертайме принёс «Эдмонтону» победу над «Сан-Хосе»

Гол Макдэвида в овертайме принёс «Эдмонтону» победу над «Сан-Хосе»
Комментарии

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 2:1.

У хозяев единственный гол забил чешский форвард Томаш Гертл на 16-й минуте матча. Ему ассистировали Брент Бёрнс и Тимо Майер. На 52-й минуте сравнял Райан Ньюджент-Хопкинс. Ему же по пасу отдали Зак Хайман и Дарнелл Нурс. Решающую шайбу забросил Коннор Макдэвид на 61-й минуте. Майк Смит записал на свой счёт голевой пас.

«Сан-Хосе» проиграл четвёртый матч подряд. Ранее команда уступила «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш» и «Аризона Койотс».

У российского нападающего Александра Барабанова коэффициент полезности в этом матче – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Гертл (Бёрнс, Майер) – 15:32 (5x4)   1:1 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Нурс) – 51:56 (4x5)   1:2 Макдэвид (Смит) – 60:31 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022