Панин — о давлении на легионеров КХЛ: толерантное общество проявило двойные стандарты

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением об уезде легионеров из команды.
«Тут надо понимать, что иностранцы приезжают сюда зарабатывать. Здесь двоякая ситуация. Как человек, я их понимаю. У каждого есть выбор, и если они приняли такое решение, то я его поддерживаю по-человечески. У них дома семьи, у них, возможно, могли быть какие-то проблемы, если бы они остались. Это их выбор.
Но если говорить о том давлении, которое оказывалось на них с родины… Для меня вот эта европейская толерантность всегда была особенной. Движения ЛГБТ, однополые браки и всё прочее. А в нынешней ситуации получаются двойные стандарты. Ведь если задуматься, ребята из других стран играют в России, зарабатывают наши рубли, которые потом переводят в евро и вкладывают в свою экономику, покупая дома продукты, товары, автомобили. С экономической и с чисто человеческой точки зрения, я считаю, это толерантное общество проявило двойные стандарты — и это не очень правильно. А личный выбор ребят я поддерживаю. В любом случае им дальше жить в своей стране, им, вполне возможно, занимать какие-то руководящие, тренерские должности в своей стране», – сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
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