Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панин — о давлении на легионеров КХЛ: толерантное общество проявило двойные стандарты

Панин — о давлении на легионеров КХЛ: толерантное общество проявило двойные стандарты
Комментарии

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением об уезде легионеров из команды.

«Тут надо понимать, что иностранцы приезжают сюда зарабатывать. Здесь двоякая ситуация. Как человек, я их понимаю. У каждого есть выбор, и если они приняли такое решение, то я его поддерживаю по-человечески. У них дома семьи, у них, возможно, могли быть какие-то проблемы, если бы они остались. Это их выбор.

Но если говорить о том давлении, которое оказывалось на них с родины… Для меня вот эта европейская толерантность всегда была особенной. Движения ЛГБТ, однополые браки и всё прочее. А в нынешней ситуации получаются двойные стандарты. Ведь если задуматься, ребята из других стран играют в России, зарабатывают наши рубли, которые потом переводят в евро и вкладывают в свою экономику, покупая дома продукты, товары, автомобили. С экономической и с чисто человеческой точки зрения, я считаю, это толерантное общество проявило двойные стандарты — и это не очень правильно. А личный выбор ребят я поддерживаю. В любом случае им дальше жить в своей стране, им, вполне возможно, занимать какие-то руководящие, тренерские должности в своей стране», – сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Лежу и ненавижу себя за это». Откровенный разговор с жёстким защитником из КХЛ Паниным «Лежу и ненавижу себя за это». Откровенный разговор с жёстким защитником из КХЛ Паниным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022