Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крайдер: очевидно, никто не знает, что, чёрт возьми, Панарин сделает

Крайдер: очевидно, никто не знает, что, чёрт возьми, Панарин сделает
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк» Рейнджерс Крис Крайдер поделился мнением об игре партнёров по звену.

«Я думаю, что свидетельство нашей игры – игра за власть. Я имею в виду, что ребята, с которыми я играю, потрясающие.

Очевидно, что вы должны уделять внимание Райану Строуму в центре, иначе он отправит шайбу под перекладину. Очевидно, никто не знает, что, чёрт возьми, Артемий Панарин сделает. Он просто вводит в заблуждение другую команду. Если вы собираетесь закрыть Панарина и оставить Мику Зибанеджада, Мика сожжёт вас. Адам Фокс – действующий обладатель «Норрис Трофи.

Эти ребята забрасывают мне шайбу в нужное место в нужное время. В конце концов, это свидетельство того, что звено состоит из пяти человек», – цитирует Крайдера официальный сайт НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022