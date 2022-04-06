Крайдер: очевидно, никто не знает, что, чёрт возьми, Панарин сделает
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Нападающий «Нью-Йорк» Рейнджерс Крис Крайдер поделился мнением об игре партнёров по звену.
«Я думаю, что свидетельство нашей игры – игра за власть. Я имею в виду, что ребята, с которыми я играю, потрясающие.
Очевидно, что вы должны уделять внимание Райану Строуму в центре, иначе он отправит шайбу под перекладину. Очевидно, никто не знает, что, чёрт возьми, Артемий Панарин сделает. Он просто вводит в заблуждение другую команду. Если вы собираетесь закрыть Панарина и оставить Мику Зибанеджада, Мика сожжёт вас. Адам Фокс – действующий обладатель «Норрис Трофи.
Эти ребята забрасывают мне шайбу в нужное место в нужное время. В конце концов, это свидетельство того, что звено состоит из пяти человек», – цитирует Крайдера официальный сайт НХЛ.
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