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Георгиев: «Рейнджерс» удалось сыграть в умный хоккей, когда это было необходимо

Георгиев: «Рейнджерс» удалось сыграть в умный хоккей, когда это было необходимо
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев подвёл итоги матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1), где его команда перервала двухмачтовую серию поражений.

«Хорошие команды должны быть уверены, что эти серии поражений не продлятся долго, и сегодня нам удалось сыграть в умный хоккей, когда это было необходимо. Во втором периоде мало что происходило, но мы вели в счёте и вроде как выровняли игру. Это было грандиозно», – цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Георгиев провёл 29 матчей в регулярном чемпионате и оформил один шат-аут.

На данный момент «Рейнджерс» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции.

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