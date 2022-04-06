Капитан «Салавата» рассказал, как Томи Лямся в один момент завоевал уважение всей КХЛ

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о главном тренере команды Томи Лямся, который завоевал уважение всей КХЛ.
«Когда случилась вся эта ситуация, Лямся вызвал всю команду на собрание и сказал, что он остаётся, что бы ни происходило в мире. Он привёл доводы, что он не участвует ни в каких политических историях, а лишь честно старается делать свою работу. В этот момент он показал себя с невероятно крутой стороны, и это поняли вообще все в КХЛ. Томи завоевал огромное уважение к себе, как к человеку. Я уже говорил, что он показал яйца, а это действительно дорогого стоит.
Мы все тут слышали, что ему сделали новое предложение. И теперь всё зависит только от того, как он им распорядится. Ничего громогласного он не говорил, но понятно, что для него есть много неизвестных. Хотя… Посмотрим, как всё сложится», – сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
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