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Панин: есть чувство гордости за пацанов. Вообще легко представляю «Салават» без легионеров

Панин: есть чувство гордости за пацанов. Вообще легко представляю «Салават» без легионеров
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением об игре команды без легионеров.

«В этом году, глядя на команду, на коллектив, на то, как ребята выкладывались и отдавали себя, насколько была дружная раздевалка, я понимаю, что это дорогого стоит. Знаете, иногда так бывает, когда не можешь преодолеть, обыграть какую-то команду, то внутри коллектива такая прохладца чувствуется. В этом сезоне такого и близко не было. После сезона осталось чувство гордости за пацанов, оно подпитывает эмоциями и позволяет не унывать после вылета. В любом случае, жизнь продолжается. А перспектива у «Салавата» в лице молодых ребят очень хорошая, у клуба есть будущее.

И легко представляю себе «Салават» без иностранцев. В этом плей-офф у нас поиграли молодые ребята, которые нюхнули пороха. Они поняли, что такое находиться не на задворках, а быть всегда в игре. Это колоссальный опыт. В будущем всё зависит от них, насколько у них хватит психологического здоровья и трудолюбия, чтобы в дальнейшем развиваться. А так легко представляю команду на основе русских ребят с каким-то, может быть, точечным усилением», – сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

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