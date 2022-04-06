Панин: есть чувство гордости за пацанов. Вообще легко представляю «Салават» без легионеров

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением об игре команды без легионеров.
«В этом году, глядя на команду, на коллектив, на то, как ребята выкладывались и отдавали себя, насколько была дружная раздевалка, я понимаю, что это дорогого стоит. Знаете, иногда так бывает, когда не можешь преодолеть, обыграть какую-то команду, то внутри коллектива такая прохладца чувствуется. В этом сезоне такого и близко не было. После сезона осталось чувство гордости за пацанов, оно подпитывает эмоциями и позволяет не унывать после вылета. В любом случае, жизнь продолжается. А перспектива у «Салавата» в лице молодых ребят очень хорошая, у клуба есть будущее.
И легко представляю себе «Салават» без иностранцев. В этом плей-офф у нас поиграли молодые ребята, которые нюхнули пороха. Они поняли, что такое находиться не на задворках, а быть всегда в игре. Это колоссальный опыт. В будущем всё зависит от них, насколько у них хватит психологического здоровья и трудолюбия, чтобы в дальнейшем развиваться. А так легко представляю команду на основе русских ребят с каким-то, может быть, точечным усилением», – сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
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