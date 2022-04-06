Губернатор омской Области направил поздравительную телеграмму Бобу Хартли

Губернатор омской Области Александр Бурков направил экс-главному тренеру «Авангарда» Бобу Хартли электронную поздравительную телеграмму. Её клуб опубликовал в «Твиттере».



«Уважаемый мистер Хартли! Мы искренне благодарны Вам за годы работы в омском хоккейном клубе «Авангард». Ваш талант и профессионализм помогли нашей команде не только оставаться среди грандов отечественного хоккея, но и в сезоне-2020/2021 стать обладателем главного приза Континентальной хоккейной лиги – Кубка Гагарина. Спасибо Вам за победу, которую мы ждали 17 лет. Под Вашим руководством омские «ястребы» взлетели на невероятную высоту, и команда заиграла в современный красивый и результативный хоккей. Во многом благодаря Вам трое спортсменов «Авангарда» – Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк и Дамир Шарипзянов – были делегированы в сборную России и завоевали в её составе серебряные медали Олимпийских игр в Пекине-2022.

Несмотря на то, что нашей команде несколько лет пришлось играть на чужой арене, вдалеке от преданных болельщиков, спортивная общественность Омской области чувствовала, что Вы делаете всё для того, чтобы выступления «Авангарда» были такими же азартными и бескомпромиссными, как и на родном льду. Желаю Вам крепкого здоровья и огромных успехов на профессиональном поприще! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким! Губернатор Омской области А.Л. Бурков», – написано в тексте телеграммы.

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