Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«АвтоВАЗ» приостановил финансирование ХК «Лада»

«АвтоВАЗ» приостановил финансирование ХК «Лада»
Комментарии

Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о том, что «АвтоВАЗ» прекратил финансирование хоккейной команды.

«Речь не идёт о прекращении договора, который заключен сроком до 31 декабря текущего года. Отсрочка на определенный период времени, в том числе и из-за переноса корпоративного отпуска на предприятии, так как нужно единовременно начислить работникам выплаты. Поэтому нас попросили подождать. Надеемся, что завод вернётся к нормальной работе. Ещё раз повторю, что отношения не прекращены, мы подождём.

Вопрос о снижении действующих на следующий сезон контрактов есть, и мы будем разговаривать с хоккеистами и агентами. Может, получится так, что «Лада» не потянет эти контракты. Если ребята найдут клубы, которые смогут обеспечить оплату этих контрактов, то мы отпустим игроков без компенсации, чтобы освободить зарплатную ведомость», – цитирует Чеботарёва ГТРК «Самара».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022