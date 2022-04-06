«АвтоВАЗ» приостановил финансирование ХК «Лада»

Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о том, что «АвтоВАЗ» прекратил финансирование хоккейной команды.

«Речь не идёт о прекращении договора, который заключен сроком до 31 декабря текущего года. Отсрочка на определенный период времени, в том числе и из-за переноса корпоративного отпуска на предприятии, так как нужно единовременно начислить работникам выплаты. Поэтому нас попросили подождать. Надеемся, что завод вернётся к нормальной работе. Ещё раз повторю, что отношения не прекращены, мы подождём.



Вопрос о снижении действующих на следующий сезон контрактов есть, и мы будем разговаривать с хоккеистами и агентами. Может, получится так, что «Лада» не потянет эти контракты. Если ребята найдут клубы, которые смогут обеспечить оплату этих контрактов, то мы отпустим игроков без компенсации, чтобы освободить зарплатную ведомость», – цитирует Чеботарёва ГТРК «Самара».



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».