«АвтоВАЗ» приостановил финансирование ХК «Лада»

Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о том, что «АвтоВАЗ» прекратил финансирование хоккейной команды.
«Речь не идёт о прекращении договора, который заключен сроком до 31 декабря текущего года. Отсрочка на определенный период времени, в том числе и из-за переноса корпоративного отпуска на предприятии, так как нужно единовременно начислить работникам выплаты. Поэтому нас попросили подождать. Надеемся, что завод вернётся к нормальной работе. Ещё раз повторю, что отношения не прекращены, мы подождём.
Вопрос о снижении действующих на следующий сезон контрактов есть, и мы будем разговаривать с хоккеистами и агентами. Может, получится так, что «Лада» не потянет эти контракты. Если ребята найдут клубы, которые смогут обеспечить оплату этих контрактов, то мы отпустим игроков без компенсации, чтобы освободить зарплатную ведомость», – цитирует Чеботарёва ГТРК «Самара».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 6 апреля 2022
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:54
-
12:47
-
12:38
-
12:30
-
12:00
-
11:53
-
10:30
-
10:10
-
09:54
-
09:30
-
08:46
-
08:11
-
07:47
-
07:16
-
07:01
-
06:26
-
06:06
-
05:54
-
05:40
-
05:36
-
05:35
-
05:28
-
05:27
-
05:24
-
05:17
-
05:09
-
05:03
-
04:45
-
04:41
-
04:40
-
04:34
-
03:31