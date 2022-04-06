«Флорида» пятый раз в сезоне отыграла не менее 3-х шайб и победила в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» отыгралась со счёта 1:5 в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» и установила рекорд НХЛ по количеству матчей за сезон, где команда отыграла не менее трёх шайб. Для «Пантерз» эта игра стала пятой в нынешнем розыгрыше НХЛ.

Отметим, что это второй камбэк команды в трёх матчах – 2 апреля «Флорида» переиграла «Нью-Джерси Дэвилз», отыгравшись со счёта 2:6 за третий период и выиграв в овертайме.

Два таких камбэка за один сезон ранее удавалось сделать только двум командам – «Эдмонтон Ойлерз» (1983/1984) и «Флориде» (2019/2020).

В текущем сезоне «Флорида Пантерз» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 104 очка в 70 играх.

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