Helsingin Sanomat: Россия была заинтересована в «Йокерите», он должен был стать успешным

Финское издание Helsingin Sanomat прокомментировало официальный выход «Йокерита» из состава КХЛ.

«Путь «Йокерита» в КХЛ был проблемным практически с самого начала. Эту лигу создал Владимир Путин, она является одной из форм его власти. Когда летом 2013 года «Йокерит» присоединялся к КХЛ, игра на Востоке выглядела совсем иначе, чем после крымских событий в 2014 году.



Изначально КХЛ хотела расшириться на всю Европу и частично добилась в этом успеха — к моменту появления в лиге «Йокерита» там были клубы из Латвии, Словакии, Чехии и Хорватии. Но лига начала скукоживаться так же быстро, как и разрасталась. В первом сезоне «Йокерита» в чемпионате было 28 клубов, восемь из них к этому времени покинули КХЛ.



Россия была заинтересована в «Йокерите», но в последние годы клуб постоянно подвергался критике. Российские СМИ набросились на «Йокерит», когда клуб не поехал в Минск. Тогда ситуация в Беларуси вышла из-под контроля.

До этого «Йокерит» критиковали за снятие с плей-офф во время пандемии. Впоследствии оказалось, что решение клуба было верным и своевременным, а КХЛ отменила плей-офф.



«Йокерит» должен был стать успешным клубом в КХЛ, но этого так и не случилось. Ни в одном из сезонов «джокеры» не смогли пройти дальше второго раунда плей-офф. Плюс ко всему экономически клуб полностью зависел от российских олигархов. Нерациональные затраты оказались слишком тяжелы для финского рынка», — говорится в сообщении.