Уэйн Гретцки поделился мнением о Конноре Макдэвиде и Леоне Драйзайтле

Канадская легенда Уэйн Гретцки поделился мнением о нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде и Леоне Драйзайтле, а также раскритиковал нынешнюю систему выбора победителей в призах «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

«Это просто моё личное мнение, и я могу ошибаться, но с моей точки зрения, «Харт Трофи» — это приз для MVP, а «Тед Линдсей Эворд» — для самого выдающегося игрока. Это два разных трофея. Я думаю, что стать обладателем «Тед Линдсей Эворд», за которого голосуют игроки, труднее, потому что игроки время от времени говорят: «Нам нужны перемены». Подсознательно. «У этого парня был отличный год, хотя, возможно, тот другой парень лучше, я выбираю этого парня». «Тед Линдсей Эворд» труднее забирать постоянно.

Выбрать главного претендента на звание MVP в «Эдмонтоне» между Макдэвидом и Драйзайтлем? Это очень сложно, потому что они оба очень ценны для своей команды. Это сложно. Леон делает так много хороших вещей для «Ойлерз». Важные вбрасывания, важные голы. Коннор электрический. Он ведёт игру.



Они оба стоят друг друга, верно? Это сложно, потому что они оба такие классные игроки», — приводит слова Гретцки The Athletic.