The Hockey Writers: Овечкин — величайший снайпер, он положил конец многолетним оговорам

Обозреватель The Hockey Writers Майк Стивенс поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«В этом сезоне хоккейные болельщики стали свидетелями ошеломляющего количества важных рекордов, причём кажется, что игроки достигают новых исторических высот буквально в каждой проведённой встрече. В скором времени их может стать ещё больше. Александр Овечкин находится в одном результативном балле от отметки 1400.



Что ещё можно сказать об Александре Великом в дополнение к тому, что уже было сказано?



Этот парень — величайший снайпер в истории НХЛ, который завоеванным Кубком Стэнли наконец-то положил конец многолетним оговорам в свой адрес и, по крайней мере, на мой век сделал хоккей круче.



Кажется, что Овечкин каждый вечер устанавливает новое историческое достижение. Но рубеж в 1400 результативных баллов особенно привлекателен по двум основным причинам. Прежде всего, у него на данный момент 772 заброшенных шайбы за карьеру. Безусловно, это впечатляет, но также означает, что остальные 627 очков он набрал за счёт ассистов. Даже одни из самых успешных плеймейкеров НХЛ и близко не стоят рядом с такими цифрами. Если сравнивать действующих игроков, то количество точных передач Овечкина превосходит показатели Патриса Бержерона, Эрика Стаала, Джонатана Тэйвза и многих других.



Достижение рубежа в 1400 очков станет не только выдающимся свершением для потрясающего игрока, но и окончательным доказательством того, что Овечкин — не просто однообразный снайпер, как часто называют его критики.



Что же касается второй причины, то всего в трёх баллах от данной отметки находится также… Сидни Кросби.



Ну круто же!» — приводит слова Стивенса The Hockey Writers.