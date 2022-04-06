«Хоккеист — объект». Победитель Олимпиады рассказал о финансовых проблемах игроков

Известный защитник, двукратный победитель Олимпиады и обладатель Кубка Стэнли Крис Пронгер на своей странице в «Твиттере» рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются хоккеисты во время и после завершения карьеры.

«Когда много зарабатываешь, то легко много тратить… Но доход длится не так долго, как можно было бы подумать. Что подводит меня к другой проблеме: люди наживаются на спортсменах. Всегда нужно быть настороже.



Мы шутили с одноклубниками, что существуют профессиональные сделки и сделки для спортсменов. Финансовые консультанты, юристы и т.д. Они полагают, что мы не читаем документы (зачастую это правда), и берут с нас больше денег, чем с обычного человека.



Тебе идёт третий десяток, ты публичная фигура, своего рода знаменитость, и все знают, что ты зарабатываешь большие деньги. Ты объект. Иногда я чувствовал, что у них есть два набора документов: один для спортсменов и другой для всех остальных.



Ещё один пример: очень часто можно получить предложение об инвестициях, которые требуют $ 500 тыс. и закрываются через три дня. Почему они делают это? Потому что не могут получить деньги от предположительно более искушённых инвесторов. Совершив несколько ошибок, я выработал правило: если что-то требует срочного ответа, ответ всегда НЕТ. Этому уроку очень быстро учатся.



Ещё один пример: спортсменов убеждают давать доверенности консультантам, а это значит, что они не контролируют свои деньги. Это безумие! Благодаря доверенности консультант питчера «Нью-Йорк Янкиз» Арольдиса Чепмена украл у него $ 3 млн. Мы профессиональные спортсмены. Не профессиональные инвесторы. Поэтому я понимаю, почему иногда совершаются такие ошибки.



Грустная часть в том, что такие сомнительные профессионалы встречаются чаще, чем многие думают. И это частая ловушка, в которую попадают не только спортсмены», — говорится в сообщении.