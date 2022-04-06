The Athletic: после трёх операций на плече Тарасенко в 30 лет повернул время вспять

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд поделился мнением об игре российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в текущем сезоне.

«Мы все знаем эту историю, но она всё ещё кажется невероятной. После трёх операций на плече многие решили, что его карьера окончена. Но в возрасте 30 лет он повернул время вспять, когда был до травмы, и, если бы не несколько отличных сейвов вратарей соперника, он легко мог бы забить уже 30 голов в этом сезоне. На данный момент, однако, нет никаких жалоб на его игру», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.

Напомним, в текущем сезоне 30-летний Тарасенко принял участие в 62 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 25 шайб и отдал 36 результативных передач.