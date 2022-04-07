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Назаров: Роман Ротенберг делает многое, чтобы наш хоккей развивался семимильными шагами

Назаров: Роман Ротенберг делает многое, чтобы наш хоккей развивался семимильными шагами
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Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров поздравил главного тренера санкт-петербургского СКА Романа Ротенберга с 41-летием и отметил его вклад в развитие отечественного хоккея.

«От себя лично и от всего хоккейного клуба «Сочи» хотел бы поздравить главного тренера СКА Романа Ротенберга с днём рождения. Несмотря на санкции, наш хоккей продолжает развиваться семимильными шагами. Считаю, что Роман делает для этого многое. Желаю ему удачи в нашем трудном деле. Предстоит проделать большой и интересный путь. Продолжаем следить за финальными сериями в конференциях», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сейчас Ротенберг руководит СКА в плей-офф Кубка Гагарина.

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