41-летний Александр Попов забил третий гол в серии со СКА
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит третий матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. К середине третьего периода хозяева выигрывают — 5:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 50-й минуте москвичи совершили перехват в средней зоне и организовали быструю атаку. Семён Панкратов вошёл в зону и отдал пас в центр, откуда Александр Попов расстрелял ворота Ларса Юханссона — 3:2.
Отметим, что это третий гол 41-летнего Попова в текущей серии со СКА.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После этого ЦСКА смог отличиться ещё дважды усилиями Павла Карнаухова и Антона Слепышева.
Новость по темеЦСКА отыгрался с 0:2 в матче со СКА за четыре минуты
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