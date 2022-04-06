41-летний Александр Попов забил третий гол в серии со СКА

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит третий матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. К середине третьего периода хозяева выигрывают — 5:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте москвичи совершили перехват в средней зоне и организовали быструю атаку. Семён Панкратов вошёл в зону и отдал пас в центр, откуда Александр Попов расстрелял ворота Ларса Юханссона — 3:2.

Отметим, что это третий гол 41-летнего Попова в текущей серии со СКА.

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После этого ЦСКА смог отличиться ещё дважды усилиями Павла Карнаухова и Антона Слепышева.