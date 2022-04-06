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ЦСКА, отыгравшись с 0:2, одержал вторую победу над СКА и вышел вперёд в серии

ЦСКА, отыгравшись с 0:2, одержал вторую победу над СКА и вышел вперёд в серии
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (0:1, 0:1, 6:0).

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
06 апреля 2022, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гусев (Ожиганов, Воробьёв) – 19:56 (5x5)   0:2 Волков (Галимов) – 30:27 (5x5)   1:2 Соркин (Попов) – 41:03 (5x5)   2:2 Нестеров (Окулов, Каменев) – 45:12 (5x5)   3:2 Попов (Панкратов, Дальбек) – 49:28 (4x4)   4:2 Плотников – 49:37 (5x4)   5:2 Слепышев (Григоренко, Нестеров) – 50:47 (5x4)   6:2 Соркин – 59:00 (en)

В конце первого периода Никита Гусев вывел СКА вперёд. На 31-й минуте Александр Волков с передачи Эмиля Галимова увеличил преимущество гостей. На 42-й минуте Максим Соркин с передачи Александра Попова отыграл один гол. На 46-й минуте Никита Нестеров после паса Константина Окулова в падении сравнял счёт — 2:2. На 50-й минуте Александр Попов вывел ЦСКА вперёд. Через девять секунд Павел Карнаухов увеличил преимущество москвичей. Спустя ещё минуту и 10 секунд Антон Слепышев забил пятый гол. Точку в матче поставил Соркин, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии со СКА — 2-1.

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