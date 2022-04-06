ЦСКА, отыгравшись с 0:2, одержал вторую победу над СКА и вышел вперёд в серии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (0:1, 0:1, 6:0).

В конце первого периода Никита Гусев вывел СКА вперёд. На 31-й минуте Александр Волков с передачи Эмиля Галимова увеличил преимущество гостей. На 42-й минуте Максим Соркин с передачи Александра Попова отыграл один гол. На 46-й минуте Никита Нестеров после паса Константина Окулова в падении сравнял счёт — 2:2. На 50-й минуте Александр Попов вывел ЦСКА вперёд. Через девять секунд Павел Карнаухов увеличил преимущество москвичей. Спустя ещё минуту и 10 секунд Антон Слепышев забил пятый гол. Точку в матче поставил Соркин, оформивший дубль.

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Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии со СКА — 2-1.