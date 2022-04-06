ЦСКА забросил шесть шайб в ворота СКА за третий период

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (0:1, 0:1, 6:0).
Московские армейцы, уступая 0:2 после 40 минут матча, шесть раз поразили ворота СКА за третий период. На 42-й минуте Максим Соркин отыграл один гол. На 46-й минуте Константин Окулов в падении вырезал крутой пас на Никиту Нестерова, который вышел «один на один» с Ларсом Юханссоном и сравнял счёт. На 50-й минуте 41-летний Александр Попов вывел ЦСКА вперёд — 3:2. Через девять секунд Павел Карнаухов увеличил преимущество москвичей. Спустя ещё минуту и 10 секунд Антон Слепышев забил пятый гол. Под занавес встречи Соркин оформил дубль.
- 6 апреля 2022
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