«Там что-то серьёзное». С. Фёдоров — о состоянии здоровья Плотникова после фола Гусева

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал момент из середины третьего периода матча со СКА. Форвард санкт-петербургской команды Никита Гусев, теряя равновесие, попал клюшкой по лицу нападающего москвичей Сергея Плотникова.



«Концовка второго периода была за нами, несколько моментов не забили, мы поддержали парней, попросили действовать их в том же ключе, агрессивно. Но помнить об обороне и не зарываться в атаке. В третьем периоде удалось забить неординарный гол, и с этого всё началось.



Что с Плотниковым? Не могу сказать, но, с моей точки зрения, там что-то серьёзное», — сказал Фёдоров в эфире «КХЛ ТВ».

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