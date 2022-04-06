Р. Ротенберг — о здоровье Лехтонена: поговорим с медицинским штабом, иной информации нет
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг, подводя итоги третьего матча финала Западной конференции с ЦСКА (2:6, 1-2), прокомментировал состояние финского защитника Микко Лехтонена.
«Лехтонен сыграл одну смену в третьем периоде? Это хоккей. Бывают сильные удары. Силовой хоккей с сильным соперником. Больше ничего не могу прокомментировать, будем говорить с медицинским штабом, иной информации пока нет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (0:1, 0:1, 6:0).
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