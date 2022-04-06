Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг — о здоровье Лехтонена: поговорим с медицинским штабом, иной информации нет

Р. Ротенберг — о здоровье Лехтонена: поговорим с медицинским штабом, иной информации нет
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг, подводя итоги третьего матча финала Западной конференции с ЦСКА (2:6, 1-2), прокомментировал состояние финского защитника Микко Лехтонена.

«Лехтонен сыграл одну смену в третьем периоде? Это хоккей. Бывают сильные удары. Силовой хоккей с сильным соперником. Больше ничего не могу прокомментировать, будем говорить с медицинским штабом, иной информации пока нет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (0:1, 0:1, 6:0).

Новость по теме
ЦСКА, отыгравшись с 0:2, одержал вторую победу над СКА и вышел вперёд в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022