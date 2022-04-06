Р. Ротенберг — о 6 голах за период: вы знаете, у нас есть система и в неё не входят ошибки
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в третьем матче финала Западной конференции с ЦСКА (2:6, 1-2).
«Не было ли желания упростить игру и сыграть на удержание счёта? Вы знаете, у нас есть система и в неё не входят индивидуальные ошибки. Надо работать над тем, чтобы не было индивидуальных ошибок, и играть все 60 минут по нашей системе. Нужно доминировать всю игру. Мы умеем это делать и продолжим это делать. Через работу будем стремиться улучшить все компоненты игры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, СКА, выигрывая 2:0 после 40 минут встречи, пропустил шесть голов за третий период и в итоге потерпел крупное поражение — 2:6.
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