Р. Ротенберг — о 6 голах за период: вы знаете, у нас есть система и в неё не входят ошибки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в третьем матче финала Западной конференции с ЦСКА (2:6, 1-2).

«Не было ли желания упростить игру и сыграть на удержание счёта? Вы знаете, у нас есть система и в неё не входят индивидуальные ошибки. Надо работать над тем, чтобы не было индивидуальных ошибок, и играть все 60 минут по нашей системе. Нужно доминировать всю игру. Мы умеем это делать и продолжим это делать. Через работу будем стремиться улучшить все компоненты игры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, СКА, выигрывая 2:0 после 40 минут встречи, пропустил шесть голов за третий период и в итоге потерпел крупное поражение — 2:6.