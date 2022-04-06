Гусев — о 0:6 в третьем периоде: сейчас даже не могу ответить, что сломалось в игре СКА

Нападающий СКА Никита Гусев прокомментировал поражение в третьем матче финала Западной конференции с ЦСКА (2:6, 1-2).
«Конечно, важно третий период начинать уверенно и не пропускать таких голов. Но сейчас даже не могу ответить, что сломалось. Работали, старались. Что пошло не так, когда пропустили три гола в тот момент, когда я был в штрафном боксе? Нет ответа.
Мы играли по нашей системе, был план нагружать Федотова и бросать как можно больше. Мой гол? В конце периода надо было бросать, и я бросил», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (0:1, 0:1, 6:0).
- 6 апреля 2022
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