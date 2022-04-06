Бурдасов рассказал, что Р. Ротенберг говорил во время тайм-аута в третьем периоде

Нападающий СКА Антон Бурдасов прокомментировал поражение в третьем матче финала Западной конференции с ЦСКА (2:6, 1-2).

«Как уже было сказано — это хоккей, поэтому будем разбирать ошибки. Да, нельзя так начинать третий период. В принципе мы знаем, в чём дело. Будем работать. Счёт в серии — 1-2. Готовы дальше биться.

Тайм-аут Ротенберга? Сами понимаете, в такой ситуации все тренеры говорят только одно — надо успокоиться, выбросить всё из головы и уверенно играть в свой хоккей. Только так можно было выползти из этого положения, но у нас не получилось. Будем готовиться к следующей игре», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (0:1, 0:1, 6:0).