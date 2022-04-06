«Сложно что-то комментировать». С. Фёдоров — о 6:0 в третьем периоде матча со СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в третьем матче финала Западной конференции со СКА (6:2, 2-1).
«Думаю, что была равная игра, но мы проигрывали 0:2 — в первой половине СКА действовал лучше нас и забил два важных гола. В конце второго периода мы имели неплохое преимущество, было хорошее давление на ворота соперника, имели моменты, которые не превратились в голы. Рад за ребят, что мы смогли оставить настрой на начало третьего периода, и в общем-то своими активными действиями забили первый гол. После этого сложно что-то комментировать — мы грамотно и удачно сыграли с шайбой и забили другие голы.
В конце второго периода мы играли активно и интенсивно и видели, что соперник уставал после наших смен. Не получилось превратить это в голы, но в перерыве мы просили ребят держать ритм и быть внимательными на сменах и чаще меняться. Выходя на третий период, ребята сохранили то, что нам удалось в конце второго периода», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 6 апреля 2022
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