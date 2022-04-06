Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 6 апреля

Сегодня, 6 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



В третьем матче финальной серии Западной конференции в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» встречались ЦСКА и СКА. Победу одержали хозяева со счётом 6:2. Подопечные Сергея Фёдорова отыгрались с 0:2 за третий период, забросив в ворота СКА шесть шайб.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч пройдёт в пятницу, 8 апреля, также в Москве. Начало — в 19:30 мск.



В серии Восточной конференции встречаются «Металлург» и «Трактор». Счёт равный — 1-1.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — ЦСКА, 1-2.



Восток:



«Металлург» — «Трактор», 1-1.



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