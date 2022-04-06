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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 6 апреля

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 6 апреля
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Сегодня, 6 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В третьем матче финальной серии Западной конференции в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» встречались ЦСКА и СКА. Победу одержали хозяева со счётом 6:2. Подопечные Сергея Фёдорова отыгрались с 0:2 за третий период, забросив в ворота СКА шесть шайб.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
06 апреля 2022, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гусев (Ожиганов, Воробьёв) – 19:56 (5x5)   0:2 Волков (Галимов) – 30:27 (5x5)   1:2 Соркин (Попов) – 41:03 (5x5)   2:2 Нестеров (Окулов, Каменев) – 45:12 (5x5)   3:2 Попов (Панкратов, Дальбек) – 49:28 (4x4)   4:2 Карнаухов – 49:37 (4x4)   5:2 Слепышев (Григоренко, Нестеров) – 50:47 (5x4)   6:2 Соркин – 59:00 (en)

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч пройдёт в пятницу, 8 апреля, также в Москве. Начало — в 19:30 мск.

В серии Восточной конференции встречаются «Металлург» и «Трактор». Счёт равный — 1-1.

Турнирная таблица плей-офф КХЛ

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — ЦСКА, 1-2.

Восток:

«Металлург» — «Трактор», 1-1.

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