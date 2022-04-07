Александр Овечкин забил «Тампе», набрав 80-е очко в нынешнем сезоне

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходи очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Вашинтона». Один из голов в составе столичного клуба забил российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот гол стал 43-м в нынешнем сезоне. Также на счету Овечкина 37 результативных передач в 68 играх.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 84 очка. Столичный клуб проиграл два своих последних матча в НХЛ.

«Тампа», в свою очередь, находится на пятом месте на Востоке, набрав 93 очка. Команда также проиграла два своих последних матча.