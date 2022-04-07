Барбашёв набрал 50-е очко в нынешнем сезоне, сделав передачу в матче с «Сиэтлом»

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Сиэтл Кракен».



На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Сент-Луиса». Единственную шайбу забросил Роберт Томас, реализовав большинство. Ему ассистировали российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Бучневич. На счету Барбашёва теперь 50 (22+28) очков в текущем сезоне НХЛ в 69 матчах. Бучневич набрал 58 (24+34) очко в 61 поединке.



На данный момент «Сент-Луис» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 88 очков. «Сиэтл», в свою очередь, находится на 15-м месте на Западе, набрав 50 баллов.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.