Александр Овечкин набрал 1400 очков в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1400-е и 1401-е очко в Национальной хоккейной лиге.



В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3.



Сначала на 16-й минуте матча Овечкин укрепил преимущество своей команды, забросив очередную шайбу. А после на 37-й минуте российский форвард отдал голевой пас на партнёра, что и помогло ему достичь отметки в 1401 набранное очко в НХЛ.



Россиянин покорил результат Майка Гартнера (627) по голевым пасам и вышел на чистое 82-е место по этому показателю.

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