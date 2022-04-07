Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 28 шайб

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (4:3), продолжает свой путь к покорению второго места в списке лучших снайперов в истории лиги.
Благодаря голу в основное время российский форвард сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 28 шайб. Теперь на счету Александра 773 заброшенные шайбы в лиге, и он по-прежнему занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги. В активе Хоу 801 гол, а на первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
Напомним, на счету Овечкина уже 81 (43+37) очков в 68 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ Александр провёл 1265 встреч, в которых отметился 1401 (773+628) результативными действиями.
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