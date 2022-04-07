Овечкин сократил отставание до 8 очков от Хаверчака в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй Лайтнинг» и благодаря этому набрал 1401-е очко в 1265 матчах за карьеру в НХЛ.
Это позволило 36-летнему нападающему сократить отставание до 8 очков в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ до Дэйла Хаверчака. Знаменитый в прошлом канадец набрал 1409 очков за 1188 матчей.
В нынешнем сезоне 36-летний россиянин принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 81 очко: забросил 43 шайбы и отдал 38 результативных передач. Всего за карьеру на счету Александра 773 гола и 628 передач.
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