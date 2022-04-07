Александр Овечкин – вторая звезда матча «Вашингтон» – «Тампа»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3.
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин признан второй звездой матча. На счету россиянина один гол и одна результативная передача. Третьим стал Росс Колтон с одной заброшенной шайбой. А первое место за Джоном Карлсоном, у которого 4 (2+2) очка.
Счёт голам открыли хозяева уже на 6-й минуте благодаря точному выстрелу Мартина Фегервары. Через две минуты удвоил преимущество Джон Карлсон с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова. Один гол за гостей отыграл Никита Кучеров, которому удалось отличиться на 9-й минуте встречи. Но уже через 7 минут за хозяев забил российский форвард Александр Овечкин. Кузнецов вновь отметился голевой передачей.
На 17-й минуте Ник Пол сократил отставание до минимума. Затем Джон Карлсон оформил дубль на 37-й минуте, на что голом на 58-й ответил Росс Колтон, которому отдал пас на гол Михаил Сергачёв.
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