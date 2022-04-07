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Овечкин – четвёртый игрок в истории НХЛ, который набрал 1400+ очков за один клуб

Овечкин – четвёртый игрок в истории НХЛ, который набрал 1400+ очков за один клуб
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1400-е и 1401-е очко в Национальной хоккейной лиге.

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Сначала на 16-й минуте матча Овечкин укрепил преимущество своей команды, забросив очередную шайбу. А после на 37-й минуте российский форвард отдал голевой пас на партнёра, что и помогло ему достичь отметки в 1401 набранное очко в НХЛ.

Таким образом, Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 1400+ очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.

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