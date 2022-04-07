Евгений Кузнецов прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Тампой»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями после победы в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (4:3).

«Да, действительно, это был неплохой матч. Хотелось бы, чтоб игра больше времени проходила в формате 5 на 5. Для нас не существует особенных соперников, но сегодняшние два очка очень ценны для нас. Иногда мы играли довольно хорошо, иногда – нет, но каждый старался сделать максимум друг для друга. Было весело наблюдать за этим матчем и принимать в нём участие,» — сказал Евгений в послематчевом интервью.

Напомним, в матче с «Тампой» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Всего в 67 играх нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги российский нападающий набрал 68 (22+46) очков.