Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Четыре очка Петтерссона принесли «Ванкуверу» победу над «Вегасом»

Четыре очка Петтерссона принесли «Ванкуверу» победу над «Вегасом»
Комментарии

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.

Хозяева забили первыми – отличился на 13-й минуте Джек Айкел. На 17-й минуте Бо Хорват сравнял счёт. Не прошло и минуты, как вывел свою команду вперёд Брэд Ричардсон. На 32-й минуте укрепил преимущество Таннер Пирсон. На 37-й минуте шайбу забросил Элиас Петтерссон. Он же и поставил точку в матче на 42-й минуте. Также на его счету две голевые передачи.

Таким образом, «Ванкувер» прервал серию из трёх поражений подряд. До этого команда проигрывала два раза «Сент-Луис Блюз» и однажды «Вегасу».

«Вегас», в свою очередь, прервал серию из пяти побед подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Айкел (Стивенсон, Макнэбб) – 12:02 (5x5)   1:1 Хорват (Экман-Ларссон, Петтерссон) – 16:38 (5x4)   1:2 Ричардсон (Дикинсон, Гарланд) – 16:55 (5x5)   1:3 Пирсон (Петтерссон, Миллер) – 31:40 (5x5)   1:4 Петтерссон (Экман-Ларссон, Миллер) – 36:03 (5x5)   1:5 Петтерссон (Чиассон) – 41:11 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022