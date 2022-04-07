Четыре очка Петтерссона принесли «Ванкуверу» победу над «Вегасом»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.



Хозяева забили первыми – отличился на 13-й минуте Джек Айкел. На 17-й минуте Бо Хорват сравнял счёт. Не прошло и минуты, как вывел свою команду вперёд Брэд Ричардсон. На 32-й минуте укрепил преимущество Таннер Пирсон. На 37-й минуте шайбу забросил Элиас Петтерссон. Он же и поставил точку в матче на 42-й минуте. Также на его счету две голевые передачи.



Таким образом, «Ванкувер» прервал серию из трёх поражений подряд. До этого команда проигрывала два раза «Сент-Луис Блюз» и однажды «Вегасу».



«Вегас», в свою очередь, прервал серию из пяти побед подряд.