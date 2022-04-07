Главный тренер сборной России по хоккею пожелал Овечкину побить все возможные рекорды НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов пожелал удачи российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.
«Меня не удивляет тот факт, что Александр Овечкин добился очередного достижения в НХЛ и побил отметку в 1400 набранных баллов. Саша – молодец, он борется со всей этой теневой политикой, продолжая давать результат. Я только рад за него, на самом деле, как и все наши болельщики. Будем следить за дальнейшими достижениями Овечкина, за его приближением к рекордам Хоу и Гретцки. Александр Овечкин – легенда российского хоккея в НХЛ. Дай бог, чтобы он побил все рекорды», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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