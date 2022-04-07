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Главный тренер сборной России по хоккею пожелал Овечкину побить все возможные рекорды НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею пожелал Овечкину побить все возможные рекорды НХЛ
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов пожелал удачи российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Меня не удивляет тот факт, что Александр Овечкин добился очередного достижения в НХЛ и побил отметку в 1400 набранных баллов. Саша – молодец, он борется со всей этой теневой политикой, продолжая давать результат. Я только рад за него, на самом деле, как и все наши болельщики. Будем следить за дальнейшими достижениями Овечкина, за его приближением к рекордам Хоу и Гретцки. Александр Овечкин – легенда российского хоккея в НХЛ. Дай бог, чтобы он побил все рекорды», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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