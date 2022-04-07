Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, пройдёт очередной игровой день в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.
Челябинский «Трактор» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится на «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Начало — в 17:00 мск.
Счёт в серии равный – 1-1. Первая встреча завершилась в пользу подопечных Ильи Воробьёва, одержавших победу в первой встрече со счётом 3:2, однако во второй сильнее оказался «Трактор» (6:4). В другой серии полуфинала Кубка Гагарина — 2022 СКА встречается с ЦСКА, счёт в серии — 1-2.
Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА в серии со счётом 4-2.
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