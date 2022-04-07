Михайлов: в Питере нападающие ЦСКА были «беззубые». А дома сломали характер игры

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о третьем матче серии СКА и ЦСКА в Кубке Гагарина.
«Оценка игры ЦСКА— СКА двоякая. Если рассматривать два периода, то преимущество было у армейцев из Питера, а в третьем периоде, когда хоккеисты СКА не стали успевать за нападающими ЦСКА, пошли удаления. Этими удалениями ЦСКА воспользовался: хорошо использовали пять на четыре, сломали характер игры в свою пользу.
Сначала игра держала в напряжении болельщиков ЦСКА, а потом — болельщиков СКА. В игровых видах спорта закон: кто больше забивает, тот и выигрывает. Во втором периоде, играя в Питере, наши нападающие были по хоккейному словарю «беззубые». А здесь показали в третьем периоде зубы и выиграли. Третий период в этой игре не был лучшим периодом ЦСКА в сезоне. Он был результативным», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 7 апреля 2022
-
12:45
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:30
-
10:13
-
09:56
-
09:30
-
09:16
-
08:44
-
07:47
-
07:36
-
07:27
-
06:52
-
06:45
-
06:39
-
06:22
-
06:08
-
05:56
-
05:47
-
05:44
-
05:27
-
05:20
-
04:53
-
03:48
-
03:23
-
03:06
-
00:35
- 6 апреля 2022
-
23:58
-
23:25
-
23:00
-
23:00
-
22:45