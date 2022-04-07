Михайлов: в Питере нападающие ЦСКА были «беззубые». А дома сломали характер игры

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о третьем матче серии СКА и ЦСКА в Кубке Гагарина.

«Оценка игры ЦСКА— СКА двоякая. Если рассматривать два периода, то преимущество было у армейцев из Питера, а в третьем периоде, когда хоккеисты СКА не стали успевать за нападающими ЦСКА, пошли удаления. Этими удалениями ЦСКА воспользовался: хорошо использовали пять на четыре, сломали характер игры в свою пользу.



Сначала игра держала в напряжении болельщиков ЦСКА, а потом — болельщиков СКА. В игровых видах спорта закон: кто больше забивает, тот и выигрывает. Во втором периоде, играя в Питере, наши нападающие были по хоккейному словарю «беззубые». А здесь показали в третьем периоде зубы и выиграли. Третий период в этой игре не был лучшим периодом ЦСКА в сезоне. Он был результативным», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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