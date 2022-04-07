А. Юдин: трагедии в поражении для СКА нет, очень важной будет следующая игра

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин назвал причину, из-за которой питерский клуб упустил победу в третьем матче серии.

«Матч длится не двадцать и не сорок минут, а все шестьдесят, как минимум. Возможно, кто-то из игроков СКА поверил в победу, но ЦСКА не собирался сидеть в засаде, москвичи прибавили в движении и заставили питерцев ошибаться. Четырёхминутное удаление Гусева, индивидуальные ошибки привели к тому, что ЦСКА перехватил инициативу и развернул матч в свою пользу. Но никакой трагедии для СКА нет – это была лишь третья игра в серии и ещё ничего не решено, а как проигрывать 2:6 или 2:3 – особой разницы нет.

Очень важной будет следующая игра серии. По своему накалу она будет напоминать второй питерский матч, на который команда с берегов Невы выйдет полностью мобилизованной и заряженной на победу», – сказал Юдин «Чемпионату».

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