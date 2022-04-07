Соркин — о третьем матче СКА и ЦСКА: эта игра не должна повлиять на ход серии

Нападающий ЦСКА Максим Соркин подвёл итоги третьего финального матча Западной конференции между СКА и ЦСКА.
«Просто решился на бросок — нужно было забить первый гол, он придал нам уверенности. Шайба в блин попала, я специально кидал туда. Вратарю сложно реагировать на такой неожиданный бросок. В третьем периоде мы стали делать более правильные вещи, чем в первом и втором. Думаю, этот матч не должен повлиять на ход серии. Серия до четырёх побед, сегодня игра такой получилась, но про это все уже забыли и готовятся к следующей игре», – цитирует Соркина официальный сайт КХЛ.
Напомним, московские армейцы по ходу матча уступали 0:2. При этом же счёте москвичи не реализовали буллит. Встреча завершилась крупной победой ЦСКА – 6:2.
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