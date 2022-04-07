Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по числу голов за сезон для игроков 36+ лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросил шайбу и отдал результативную передачу.



Этот гол стал для 36-летнего капитана «столичных» 43-м в текущем сезоне. Он вышел на третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных за один сезон шайб среди игроков в возрасте 36 лет и старше, обойдя по этому показателю Фила Эспозито (42 гола в сезоне-1978/1979).



На второй позиции находится Горди Хоу, который в сезоне-1968/1969 забил 44 гола. Тогда ему исполнилось 40 лет. Лидирует финская легенда Теэму Селянне, который в сезоне-2006/2007 забросил 48 шайб. В той регулярке ему было 36 лет.



Напомним, в этом матче с «Тампой» Овечкин набрал свои 1400-е и 1401-е очки за карьеру.



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