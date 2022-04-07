Шипачёв: давайте не будем забегать вперёд по поводу сокращения контракта

Нападающий и капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался на тему своего будущего в команде.

«Что касается моего будущего — у меня контракт ещё на два года. Давайте не будем забегать вперёд по поводу сокращения контракта – будет, что будет.

Пока мне никто ничего не говорил. Не связывались ни со мной, ни с моим агентом», – цитирует Шипачёва «РИА Новости».

Напомним, Шипачёв выступает за бело-голубых с сезона-2018/2019. В текущем сезоне нападающий провёл 55 матчей с учётом плей-офф и набрал 77 очков: забросил 27 шайб и отдал 50 результативных передач. Из них 10 очков он набрал в плей-офф: забил 3 гола и отдал 7 передач.

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