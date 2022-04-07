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«Трактор» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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Стали известны составы «Трактора» и «Металлурга» на 3-й матч финала Восточной конференции

Стали известны составы «Трактора» и «Металлурга» на 3-й матч финала Восточной конференции
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Стали известны составы челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» на третий матч команд в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Трактор»:

Вилл (Гарипов);
Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;
Телегин – Бэйлен, Кравцов – Ткачёв – Гика;
Блажиевский – Кулик, Фатеев – Стась – Капустин;
Кирпичников – Горюнов-Рольгизер, Основин – Потапов – Тридчиков.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;
Хабаров – Григорьев, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Дронов – Хультстрём, Кошелев — Зернов — Карпов;
Николаев, Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.

Напомним, счёт в серии ничейный — 1-1.

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