Стали известны составы «Трактора» и «Металлурга» на 3-й матч финала Восточной конференции

Стали известны составы челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» на третий матч команд в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Трактор»:



Вилл (Гарипов);

Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;

Телегин – Бэйлен, Кравцов – Ткачёв – Гика;

Блажиевский – Кулик, Фатеев – Стась – Капустин;

Кирпичников – Горюнов-Рольгизер, Основин – Потапов – Тридчиков.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;

Хабаров – Григорьев, Лайпсик – Майе — Голдобин;

Дронов – Хультстрём, Кошелев — Зернов — Карпов;

Николаев, Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.



Напомним, счёт в серии ничейный — 1-1.



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