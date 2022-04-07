«Автомобилист» сообщил о продлении контрактов с двумя нападающими

Нападающие «Автомобилиста» Павел Куликов и Георгий Белоусов продлили контракты с клубом, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.



Отмечается, что соглашение с Куликовым заключено сроком на два года, с Белоусовым — на один сезон.



«Конечно, рад продлить контракт с клубом! Жду от себя и от команды роста и прогресса. Прошедшие два года сложились не совсем удачно, в следующем сезоне будем исправлять ситуацию и бороться за высокие места», — заявил Куликов.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 30-летний форвард провёл 38 матчей, набрав в них 6 (2+4) очков при показателе полезности «-5». Белоусов принял участие в 41 игре, заработав 13 (8+5) баллов при общей полезности «-1».