Защитник «Металлурга» Григорьев проводит 500-й матч в КХЛ
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит третий матч в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022 между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». На 15-й минуте первого периода счёт ничейный — 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Защитник «Металлурга» Михаил Григорьев проводит свою 500-ю встречу в рамках Континентальной хоккейной лиги. На его счету 25 заброшенных шайб и 55 голевых передач при общей полезности «+40». Ранее 31-летний защитник выступал также за «Салават Юлаев», «Барыс», «Торпедо», «Локомотив», «Авангард», «Адмирал», «Спартак» и московское «Динамо».
В 2011 году в составе «Салавата» Григорьев стал обладателем Кубка Гагарина.
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