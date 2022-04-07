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«Трактор» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Защитник «Металлурга» Григорьев проводит 500-й матч в КХЛ

Защитник «Металлурга» Григорьев проводит 500-й матч в КХЛ
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит третий матч в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022 между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». На 15-й минуте первого периода счёт ничейный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник «Металлурга» Михаил Григорьев проводит свою 500-ю встречу в рамках Континентальной хоккейной лиги. На его счету 25 заброшенных шайб и 55 голевых передач при общей полезности «+40». Ранее 31-летний защитник выступал также за «Салават Юлаев», «Барыс», «Торпедо», «Локомотив», «Авангард», «Адмирал», «Спартак» и московское «Динамо».

В 2011 году в составе «Салавата» Григорьев стал обладателем Кубка Гагарина.

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