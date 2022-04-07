«Трактор» — «Металлург»: команды не открыли счёт в первом периоде встречи
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит третий матч в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022 между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». По окончании первого периода счёт ничейный — 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, счёт в серии между клубами — 1-1. В первом матче победу одержали подопечные Ильи Воробьёва со счётом 3:2, во втором сильнее оказался «Трактор» — 6:4. Во втором полуфинале Кубка Гагарина встречаются санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Подопечные Сергея Фёдорова ведут в серии со счётом 2-1.
Действующим победителем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года переигравший в решающей серии ЦСКА (4-2).
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